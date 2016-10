Albstadt Zwischen Gotik und Barock

Auch das niederbayerische Passau stand auf dem Reiseplan – die Drei-Flüsse-Rundfahrt war ebenso ein Muss wie der Besuch im Dom. Nächste Wegstation war Schloss Ortenburg; österreichischen Barock bekamen die Reisenden im Traunviertel zu sehen, genauer: im Augustiner-Chorherrenstift St. Florian, im Benediktiner-Stift Kremsmünster und in der Dreifaltigkeitskirche in Paura. Am letzten Tag machte man noch einen Abstecher ins Salzkammergut und besichtigte den berühmten Pacheraltar in St. Wolfgang.