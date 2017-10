Albstadt Zwei versierte Mediziner verstärken das Team

Silvia Noller ist neue Chefärztin der geriatrischen Abteilung. Die promovierte Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychiatrie und Geriatrie war im Lauf von 32 Berufsjahren als leitende Oberärztin einer gerontopsychiatrischen Abteilung, niedergelassene Hausärztin in einer Schwerpunktpraxis für Geriatrie und als Mitglied verschiedener politischer und wissenschaftlicher Foren tätig. Als ständiges Mitglied des Landesbeirates Geriatrie, des Landespflegeausschusses, des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und weiterer Arbeitsgruppen und Kooperationsgemeinschaften mit Krankenkassen und Pflegediensten hat die heute 58-Jährige unter anderem an der Entwicklung zukünftiger geriatrischer Versorgungsmodelle mitgewirkt.

Am Acura-Klinikum in Albstadt wird Silvia Noller ihre Kompetenz für klinische Geriatrie in der Allgemeinmedizin wie auch in der Psychiatrie unter anderem dazu nutzen den Akutbereich der Klinik im Bereich der Alterstraumatologie zu unterstützen – in der Altersmedizin, so Klinikgeschäftsführer Chris Behrens, komme es auf ein Höchstmaß an interdisziplinärer Fachkompetenz an. Noller, so Behrens, bringe beste Voraussetzungen für eine Spezialisierung der Geriatrie am Acura-Klinikum, für bereits geplante Kooperationen und für eine Optimierung der heimatnahen Versorgung von älteren Patienten mit.

Noch ein zweiter wichtiger Posten ist am Acura-Klinikum – das jüngst erneut als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung rezertifiziert wurde – besetzt worden. Der gebürtige Reutlinger Friedrich Dehlinger ergänzt das Team der orthopädischen und unfallchirurgischen Fachklinik und wird dort die Chefärzte Ulrich Bläsi und Stefan Welte bei ihrer Arbeit unterstützen. Sein bedeutsamste Aufgabe: Als leitender Arzt soll er ein neues Department "Schulter- und Ellenbogenchirurgie" aufbauen und auf hohem Niveau etablieren.