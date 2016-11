Albstadt Zwei Premieren beim Herbstkonzert

Den Beifall hatte sich vorab die Jugendkapelle verdient, durch deren Auftritt Madina Burkhart führte. Ebenfalls unter der Leitung von Gerhard Rogg eröffnete der Nachwuchs mit der abenteuerlichen Reise "Aztec Fire" in das Land der Azteken temperamentvoll. Dann wurden die Besucher mit bekannten Hits in einem Beatles-Medley zurück in die 1960-er Jahre versetzt. Mit bester Leistung servierte die Jugendkapelle "Channel Two" von Charles Michiels und verabschiedete sich mit einer Zugabe.

Das Große Orchester mit 61 Aktiven eröffnete das Herbstkonzert mit der anspruchsvollen "Alvamar Overtüre" von James Barnes und bestach gleich mit einer höchst beeindruckenden Leistung aller Register. Sabrina Neumann, die durch das Programm führte, servierte jeweils die passenden Erläuterungen zu jedem Stück, etwa zum Abstecher in die schottischen Highlands mit dem ersten Satz "Ardross Castle" aus "Hymn of Highlands" von Philip Sparke. Anschließend entführte das Orchester seine Besucher in eine Bildergalerie. Die Musiker verstanden es bestens, die gegensätzlichen Farben der Landschaftsbilder musikalisch zu beschreiben. Dasselbe traf auf die mit zahlreichen Hindernissen gespickte Reise um die Welt "Around the World in 80 Days" zu. In der Komposition von Otto M. Schwarz wurde authentisch die Reise mit unterschiedlichen Gefährten oder auf Elefanten dargestellt.

Besonders gut kam "Roger Cicero on Stage" an. Für dessen bekannte Hits wie "Frauen regier’n die Welt", in einem Medley zusammengestellt, fiel der Applaus besonders lange aus. Das Orchester verabschiedete sich mit Ohrwürmern von Toto in dem Medley "Toto – the Very Best of 25 Years", bevor zwei Zugaben folgten, darunter der Marsch "Alte Kameraden".

Musikdirektor Gerhard Rogg schloss sich dem Applaus der Besucher für seine Musiker an: "Ich bin stolz auf eine tadellose Leistung – und auf ein wunderbares Konzert."