Albstadt Zwei neue Helfer

Rettungswachenleiter Thomas Linhart freut sich über die neuen Mitarbeiter. Diese werden in den nächsten drei Jahren unter anderem an der Rettungswache in Albstadt zum Notfallsanitäter ausgebildet.

Die Ausbildung ist an andere medizinische Berufe angelehnt und nach dem Noztarzt die höchste Qualifikation im Rettungsdienst.

Gelernt wird in Blockeinheiten. Neben der Rettungswache sind die Azubis beim Kooperationspartner, der staatlich anerkannten Rettungsdienstschule, MobileMedic in Wendlingen und in den Krankenhäusern im Zollernalbkreis im Einsatz.