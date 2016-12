Albstadt Zwei Bands teilen sich die Bühne

Das Repertoire der Band umfasst Rock-Evergreens aus vier Jahrzehnten. Unter den gecoverten Interpreten finden sich Namen wie AC/DC, Cream, Pink Flyod, Santana und Janis Joplin. Der musikalische Schwerpunkt der Band liegt in den 1970-er und 80-er Jahren. "Bei den Interpretationen lässt man gerne auch den eigenen Stil mit einfließen, ohne jedoch zu weit vom Original abzuweichen", beschreibt sich die Band selber. Das Motto von "She’s the Boss" sei aber vor allem "Spaß an der Musik". "Hall of Rock" mit "The Dewy Lilies" und "She’s the Boss" am Samstag, 14. Januar, in der Festhalle Albstadt-Pfeffingen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse). Die Pfeffinger Feuerwehr bewirtet.