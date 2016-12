Albstadt Zuschauer sind komplett verzaubert

Albstadt-Tailfingen. Das hat man selten erlebt. Die Besucher suchen noch ihre Plätze im Theater, da plaudert auf der Bühne ein Mann mit den Zuschauern – so als ob ein Bühnenmitarbeiter gerade eine Pause bei einer Tasse Tee einlegt. Man fragt sich unweigerlich, ob man sich vielleicht in der Uhrzeit vertan hat. Dieser unkonventionelle Einstieg war bereits Teil des Programms. Tomkins begrüßte Sandra aus der ersten Reihe und fragte ihre Sitznachbarin nach ihrem Namen. "Also nicht ganz Sandra, sondern Anke, und nicht ganz Tailfingen, sondern Truchtelfingen", fasste der Puppenflüsterer zum Amüsement des Publikums zusammen. In seiner neugierigen Plauderei stellte der Berliner auch fest: "Also Ebingen ist um Tailfingen drum herum gebaut. Tailfingen ist also ein kleines Dorf in der Mitte." Was wohl Oberbürgermeister Klaus Konzelmann dabei gedacht hat, der sich samt Gattin unter den Zuschauern befand? Man weiß es nicht.

Benjamin Tomkins hatte sich also mit einzelnen Besuchern bekannt gemacht und einen Eindruck vom schwäbischen Publikum gewonnen, das tatsächlich sehr sparsam mit Applaus umging, und stieg dann ins eigentliche Programm ein. Absolut komisch wirkte dabei die Geschichte vom hoch modernen Hotel in Hamburg, in dem man schwerlich herausfindet, wie die Wasserhähne im Bad funktionieren und wie man das automatische Licht bedient. "Toilettenyoga" und "Badezimmer-Tai-Chi" sollten wieder Licht ins Dunkel bringen. Irgendwie empfanden die Besucher die skurrilen Erlebnisse nach.

Auch die Begebenheit am Stuttgarter Flughafen, als auf das Kofferband plötzlich nur eine Hälfte des Hartschalentrolleys plumpst und alle umstehenden Reisenden plötzlich laut los lachen, war durchaus nachvollziehbar. Und immer wieder schloss sich völlig unerwartet der Kreis, kamen Begebenheiten von vorher ins Spiel. Tomkins verstand es wahrlich, die Menschen zum Lachen zu bringen.