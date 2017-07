Albstadt Zuschauer lassen sich von Rhythmen anstecken

Im Rahmen des Bike-Marathons gab es ein großes Fest. Neben den Rennen am Freitag und Samstag waren für die Zuschauer viele andere Anlaufstellen aufgebaut. Am Freitagabend sorgte Gerd Rube mit alten Klassikern für mächtig Stimmung auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Als er mit "Sweet Home Alabama" die Bühne betrat, waren die Zuhörer auf dem restlos gefüllten Platz voll dabei, und spätestens als er seine Frau Sandra Lee auf die Bühne holte, tobte die Menge zu Liedern wie "No Woman no Cry" und "Summer of ‘69".

Am Samstag schauten die Besucher nach dem Start am Stadion in der Innenstadt an den verschiedenen Ausstellerständen vorbei oder feuerten am Publikums-Hotspot in Onstmettingen an der Sprungschanze bei einer roten Wurst und einem eiskalten Getränk, kredenzt von der Fasnetsgesellschaft Schmiechataler, die Fahrer an. Am Samstagabend spielte traditionsgemäß "Precious Time" – zum 20. Mal. Ein Durchkommen war auf dem Platz kaum möglich, als die sechsköpfige Band mit Hits wie "Teenage Dirtbag" die Leute zum Mitmachen animierte. Im Laufe des Abend überreichte das Organisations-Team den Bandmitgliedern eine individuell gefertigte Albstadt-Bike-Marathon-Tasche aus einem Fahrradreifen.

Die Gäste und auch Ralph Gräther, Kopf der Band, waren so begeistert, dass ein Ende erst gegen Mitternacht gefunden wurde.