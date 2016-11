Albstadt Zur Trauer gesellt sich Zorn

Zur Trauer gesellt sich aber auch Zorn: Die Republikaner, so Roger Mello, hätten mit Tricks und Winkelzügen, mit Protesten gegen die angeblich verspätete Schließung von Wahllokalen und mit bürokratischen Fußangeln bei der Wählerregistrierung systematisch versucht, die Wahlbeteiligung der "Hispanics", zu drücken, weil die Angehörigen der spanischsprachige Minderheit es zum überwiegenden Teil mit den Demokraten halten. "Die USA sind gespalten", schreibt Ulrike Mello, "viele Freundschaften sind bei dieser Wahl auf der Strecke geblieben."

Doch das Leben geht weiter. Schon 2018 sind wieder Kongresswahlen, und dann, darauf vertrauen Roger und Ulrike Mello, wird das Pendel zurückschwingen und an die Stelle der augenblicklichen republikanischen eine demokratische Parlamentsmehrheit treten. "Die Amerikaner werden das in zwei Jahren an der Wahlurne zurechtrücken", verspricht Roger Mello und entschuldigt sein Land prophylaktisch "für den Flurschaden, der in der Zwischenzeit angerichtet wird".

Ehe es so weit ist, werden allerdings auch die Bürger seiner "zweiten Heimat" – wie er schreibt – gewählt haben, und dann wird man sehen, ob sie das Vertrauen rechtfertigen, das er in sie setzt. Als "fair-minded, thoughtful, respectful", also "unvoreingenommen, rücksichts- und respektvoll" beschreibt Roger Mello die Deutschen in seinem Brief. Bleibt zu hoffen, dass er da Recht behält.

Roger Mello ist 51 Jahre alt und Rektor einer Berufsschule in Charlotteville, Virginia, seine Frau Ulrike, die aus Albstadt stammt, unterrichtet an einer High School derselben Stadt Deutsch. Die beiden haben bis vor zwei Jahren im Zollernalbkreis gelebt und an der Ebinger Schalksburg-Grundschule und in der Kindertagesstätte unter dem Malesfelsen gearbeitet.