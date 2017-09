Gerd Krug ist seit 25 Jahren im Fiat-Autohaus Maier in Tailfingen tätig – seinem elterlichen Betrieb, in dem er seit 2010 auch Geschäftsführer ist. Sein Handwerk hat Krug von der Pike auf gelernt. 1992 trat er als Verkäufer in die Firma ein und hatte zuvor schon eine Lehre zum Kfz-Mechaniker absolviert. Seit 2016 ist er zertifizierter Automobilverkäufer nach den Regeln der Verbände VDA/VDIK/ZDK.