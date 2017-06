Albstadt Zum Schluss hängt der Himmel voll Bier

Albstadt-Onstmettingen. Die "Obstacle Course Racing European Championchips" (OCR) – die Europameisterschaft der Extrem-Hindernisläufer – lässt nicht jeden ran. René Boss aus Onstmettingen allerdings gehört bundesweit zu den Besten, wenn es darum geht, schneller als andere zu laufen und dabei durch Autoreifen zu schlüpfen, über Strohberge zu klettern, Wände zu überwinden und sich an den ungewöhnlichsten Objekten entlang zu hangeln sowie durch Matschfelder zu robben und Flüsse zu durchqueren. Erst im März beim "Braveheart Battle" im eiskalten unterfränkischen Bischofsheim war er – trotz einer vorangegangenen Verletzung – Achter geworden. Unter mehr als 2500 Teilnehmern.

Diesmal waren es nur 100 Athleten, gegen die Boss antreten musste, dafür aber die besten Europas, aus 21 Nationen. Schon 2016 war Boss bei der EM im niederländischen Nijmegen gestartet – seinem bis dato härtesten Rennen. Unter 161 Läufern hatte er damals Platz 49 belegt.

So weit anreisen mussten er und seine Familie diesmal nicht: In Wächtersbach bei Frankfurt waren die 50 Hindernisse an einer rund 20 Kilometer langen Strecke, die zum größten Teil durch unwegsame Wälder führte, aufgebaut und in zwei Kategorien unterteilt: Die meisten Hindernisse ließen nur einen Versuch zu. Wer scheiterte, musste eine Strafrunde laufen. "Die anderen Hindernisse jedoch durfte man versuchen, so oft man wollte", berichtet Boss. Allerdings: "Wer sie nicht geschafft hat, musste sein Armband abgeben und kam nicht in die offizielle Wertung." Für den Onstmettinger keine Option – bei seiner Erfahrung.