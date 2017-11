Albstadt Zum Abschluss ein Flamenco

Albstadt-Lautlingen. Mehr als ein halbes Jahrhundert hatte Klaus Hetges mit großem Erfolg den Chor des Männergesangvereins Liederkranz Lautlingen geleitet. Im Januar 2015 trat Josef Vinskis dessen Nachfolge an. "Wir haben einen sehr guten und sympathischen Dirigent gefunden", ließ der Vorsitzende Frank Schemminger am Sonntagnachmittag seine Gäste in der Schlossscheuer wissen, deren herbstlich geschmückte Tische das passende Ambiente für ein kleines Nachmittagskonzert waren. Es sei der Wunsch des Dirigenten gewesen, der seit seinem Amtsantritt noch kein öffentliches Konzert mit dem Liederkranz geleitet hat, sich einmal in lockerer Runde der Öffentlichkeit vorzustellen, so Schemminger.

Was sind Vinskis Ziele? Der Musiklehrer will den Chorklang und das Niveau verbessern, altes Liedgut pflegen und Neues mit einbauen. Wichtig ist ihm ferner, Nachwuchssänger für den Chor zu gewinnen. Dessen 28 Aktive präsentierten in drei Blöcken einen bunten Querschnitt aus ihrem breiten Repertoire, zu dem auch Lieder gehören, welche die Aktiven schon mit dem Dirigenten einstudiert haben – angefangen mit "Das Morgenrot", "Heimat" und "Liebe ist".

Frank Schemminger wies darauf hin, dass die Proben zuletzt recht intensiv waren: "Sicher werden wir den Lohn dafür heute ernten." Er sollte Recht behalten: Für die Lieder gab es reichlich Applaus, der nicht zuletzt Josef Vinskis galt. Nachdem der seinen musikalischen Werdegang geschildert hatte – als Zwölfjähriger hatte er begonnen, Gitarre zu spielen, später Gitarre und Gesang studiert – gab der Fachlehrer für Gitarre mit seinem Instrument und dem Silcher-Lied "Ännchen von Tharau" sowie der Schubert-Komposition "Am Brunnen vor dem Tore" eine beeindruckende Kostprobe seines Könnens. Da Flamenco schon immer seine Leidenschaft gewesen sei, man ihn aber nur in Spanien lernen könne, habe er sich auf den Weg dorthin gemacht sagte Vinskis und spielte zum Abschluss einen temperamentvollen Flamenco.