Albstadt Zukunft mit Klosterblick

Albstadt-Margrethausen. Peter Katona ist seit gestern um einiges erleichtert – Grund dafür ist die Tatsache, dass die Brücken-Fundamente an der Eyach, zwischen Friedhof und Schönenbühlstraße wieder um einiges schwerer sind. Denn die Brücke, die dort Platz genommen hat, ist aus stabilem Textilbeton, sechs Meter lang, 5,70 Meter breit und – was die Dicke angeht – ähnlich schlank wie ihre beiden Pendents in Lautlingen und in Ebingen.

Warum die Stadt Albstadt – anstatt auf herkömmliche Stahlbeton-Bauwerke – auf Textilbeton setzt, kann Baubürgermeister Udo Hollauer ganz einfach begründen: "Wir haben mehr als 130 Brückenbauwerke in der Stadt und geben jährlich rund 400 000 Euro für Sanierungen aus." Da rostanfälliger Stahlbeton eben viel anfälliger sei, "müssten wir nach 25 bis 30 Jahren" – in diesem Zeitraum könnten dann alle 130 Brücken saniert werden – "wieder von vorne anfangen." Die neue Textilbetonbrücke – Hollauer verwendet den Begriff "Carbonbeton" – hat jedoch eine Garantie von 80 Jahren.

Ob sie tatsächlich so lange hält? Sowohl Hollauer als auch Volker Maute, Leiter der Abteilung Tiefbau im Dezernat III, und Ortsvorsteher Peter Katona werden es nicht mehr überprüfen können, wie Hollauer scherzhaft meint – was freilich für die Qualität der Arbeit spricht, welche die Albstädter Firma "Solidian" als Entwicklerin und die Firma Max Bögl aus Neumarkt in der Oberpfalz, verantwortlich für die Herstellung, abgeliefert haben.