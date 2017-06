Albstadt Zu Ehren des Herrn

Albstadt-Laufen. Mit dem Bezirksposaunentag am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Laufen setzt der Posaunenchor Laufen seine Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr fort. Einmal jährlich treffen sich die Posaunenchöre des Kirchenbezirks Balingen zu dem schon zur Tradition gewordenen Bezirksposaunentag. Er findet jedes Jahr in einem anderen Ort des Bezirkes statt.