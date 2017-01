Albstadt Zeitgenössische Skulpturen weltweit

Albstadt-Tailfingen. Künstler Bernd Zimmermann veranstaltet am Sonntag, 29. Januar ab 11 Uhr eine Themenausstellung im Rahmen des Internationalen Kunsttags start’17. Bei der Veranstaltung in der Tailfinger Paulusgalerie präsentiert er seine neue Broschüre "Werkstattgalerie Katalonien". Eine Führung durch die Werkstattgalerie in drei Stockwerken ist ebenfalls vorgesehen.