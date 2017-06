Albstadt Zeichner erweckt Floh zum Leben

In der Klasse 2 a erzählte sie, wie ihr Sohn Julius, der dort Schüler ist, sie vor acht Jahren dazu inspirierte, das Kinderbuch "La Pulga, der Fußballfloh" zu schreiben. Er war begeisterter Fußballspieler und Fan von Lionel Messi vom FC Barcelona, der in Fankreisen "La Pulga, der Floh" genannt wird. Julius war der kleinste Junge in seiner Fußballmannschaft und er hatte noch kein Tor geschossen.

Daher dachte sich seine Mutter, wie gut es doch wäre, wenn es jemanden gäbe, der Julius immer direkt anfeuern und ermutigen könnte, da sie am Spielfeldrand zu weit von ihm entfernt war. Diese Rolle sollte fortan der kleine Fußballfloh La Pulga übernehmen – und die Idee zum Buch war geboren, so Seizinger. Nachdem diese aufgeschrieben war, stellte sich die Frage, wer denn nun die dazu passenden Bilder malen sollte. Mathias Hühn, ein bekannter Karikaturist aus Berlin, kam als Illustrator zur Hilfe und erweckte den kleinen Fußballfloh La Pulga zum Leben.

Gemeinsam überlegten die Kinder mit der Autorin, wie ein Buch den Weg zu seinen Lesern findet. Zunächst einmal brauche es einen Buchbinder, also einen Verlag. Danach stellte Christine Seizinger die Geschichte und die Bilder bei der Buchmesse in Leipzig zahlreichen Verlagen vor, wobei sich schließlich auch einer fand.