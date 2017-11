Albstadt Zahl der Zuweisungen steigt wieder an

Albstadt-Ebingen. Rotes Kreuz und Caritas haben per Fragebogen Informationen darüber eingeholt, wie sich die Ehrenamtlichen des Asylkreises Albstadt die Voraussetzungen für ihre Arbeit vorstellen. Das Ergebnis: Sie wünschen sich Kontinuität, Struktur, hauptamtliche Ansprechpartner für Familien und Paten, keine Doppelbetreuung, ein festes Angebot an Räumlichkeiten und Transparenz innerhalb ihres jeweiligen Pools. An die Flüchtlinge richtet sich die Erwartung, dass diese aktiv ihre Bedürfnisse artikulieren, Hilfe zur Selbsthilfe annehmen und Bereitschaft zu Kontakt und Austausch zeigen. Wenn diese Voraussetzungen stimmen, wären einige zu Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit und zur Übernahme administrativer Aufgaben wie der Organisation von Räumen, der Begleitung bei Arzt- und Behördenterminen sowie der Aufnahme von Kontakten zu Vereinen bereit. Der Großteil zieht es dagegen vor, sich an Ausflügen, Aktionen, Freizeiten, Hausaufgabenbetreuung, Besuchen und dem Asylcafé zu beteiligen.