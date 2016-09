Albstadt Zählt der Mensch oder das Geld?

Das finanzielle Vorteilsdenken von Landrat Pauli und verschiedenen Kreisräten könnte für manchen Bewohner Albstadts oder seiner Umgebung tödlich enden, wenn das Krankenhaus in Ebingen tatsächlich geschlossen werden sollte. Ich verweise auf meinen eigenen Fall. Meine Frau und ich waren zum Einkauf nach Ebingen gekommen; in der Nähe der Tiefgarage wurde mir urplötzlich elend, mir brach der kalte Schweiß aus, und ich konnte mich kaum noch bewegen. Meine Frau fuhr mich sofort direkt zum Ebinger Krankenhaus, schon im Eingangsbereich erhielten wir hilfreiche Hinweise, und als wir in der Notaufnahme eintrafen, kamen uns bereits Schwestern entgegen, um sich um uns zu kümmern. Die Notärzte begannen sofort mit den Untersuchungen. Dann der große Schock: Herzstillstand. Doch ich wurde sofort reanimiert und ins Leben zurückgeholt. Ich bin dem Personal des Ebinger Krankenhauses – Notaufnahme, Intensivstation, Station – zu großem Dank für Ihren fantastischen Einsatz, ihre Hilfsbereitschaft und ihre hervorragende Berufseinstellung verpflichtet.