Albstadt Wunschlos glücklich?

Jene, die dazu bereit sind, dafür auch mal ein paar Stunden ihrer Freizeit einzusetzen, werden es letztlich sein, die zu vorderst mitbestimmen, wie Albstadt im Jahr 2030 und darüber hinaus aussehen soll. Dass zum Auftakt so wenig junge Leute den Weg ins Foyer der Zollernalbhalle gefunden haben, ist um so bedauerlicher. Haben ihnen die Wähler bei der Kommunalwahl 2014, da von 28 Kandidaten unter 30 Jahren gerade mal eine Kandidatin, Lara Herter von der SPD, in den Gemeinderat gewählt wurde, schon den Schneid abgekauft?

Ganz gezielt wollen die Stadt und die Projektbetreuer des In­stituts für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR) junge Leute ansprechen und sie für die Mitarbeit an Albstadts Zukunft gewinnen: in Schulen und an der Hochschule. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten. Dafür ein dickes Lob!

Doch wo waren die anderen, deren Stimme in diesem veritablen Gemeinschaftsprojekt so wichtig wäre? Unter den 110 Teilnehmern am Mittwochabend – Stadtverwaltung, IfSR-Mitarbeiter, Stadt- und Ortschaftsräte inklusive – ging die Zahl von Vorsitzenden großer Vereine, von Lehrern und Schulleitern, von Firmenchefs, Vertretern aktuell aktiver Bürgerinitiativen und Kirchengemeinden teilweise kaum über zwei hinaus und teilweise gegen Null – von unten her. Mit anderen Worten: Viele Multiplikatoren haben es vorgezogen, anderen zu überlassen, wie und wohin ihre Stadt sich entwickeln soll.