Albstadt Wunden wie echt

Albstadt-Tailfingen. Ein gern gesehener und häufiger Gast am Grundschulcampus Lutherschule ist Christine Fetscher vom Roten Kreuz in Balingen. Die Ausbildungsleiterin zieht momentan mit den Klassen 4a bis 4d ein Jugendrotkreuz-Programm durch mit dem Thema "Radfahren will gelernt sein – helfen auch". Darin unterrichtet sie die Mädchen und Jungen über Notrufe, die Rettungskette, Wundarten und Wundversorgung, Helmabnahme, stabile Seitenlage und Rettungsdecke – alles Dinge, die zur Lebenstüchtigkeit beitragen und die im Alltag immer wieder notwendig sind.