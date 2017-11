Albstadt Wo sind die goldenen Brezeln?

Albstadt-Tailfingen. Katharina Thalbach ist mit der Bahn auf die winterliche Schwäbische Alb gekommen – es wäre kein Wunder, wenn sie groggy wäre, doch die lange Zugreise ist ihr nicht anzumerken. Gutgelaunt plaudert die Schauspielerin und Regisseurin aus Berlin mit den jungen Buchfreunden, von denen einige bereits literarische Bekanntschaft mit der spitzbübischen "Kleinen Dame" und ihrer Freundin Lilly aus dem Brezelhaus gemacht haben. Die "Kleine Dame" ist ein besonderes Wesen. Sie kampiert im Garten von Lillys Wohnhaus, ist kaum größer als ein ausgewachsener Pinguin und hat den Schalk im Nacken – genau wie Katharina Thalbach.

Die gebürtige Berlinerin, bekannt aus Film, Fernsehen und Theater sowie als Sprecherin von unzähligen Hörbüchern, liest mit warmer, markanter Stimme – unverwechselbar; man könnte stundenlang zuhören. Sie ist Schau-spielerin durch und durch und versteht es, den fröhlichen Protagonisten aus Stefanie Taschinskis Buch sogleich Leben einzuhauchen: dem Chamäleon mit den Kulleraugen, das so gerne Erdbeeren isst, Karlchen, Lillys kleiner Schwester, oder dem Papa, der immer auf Kurs bleiben will. Was für ein Vergnügen!

Der Winter bremste die Literaturfreunde aus