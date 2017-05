Albstadt Wo Narren entstehen

Nach der Ankunft hatten sie erst mal viele Fragen an den Künstler. Mit viel Geduld erklärte Rösch den Kindern die verschiedenen Masken der Fasnetsvereine sowie die Werkzeuge und Schnitzmesser, die zur Herstellung benötigt werden. Höhepunkt war, als die Kinder sich selbst an die Arbeit machen durften. Mit Werkzeugen durften die Kinder die vorbereiteten Holzstücke bearbeiten und so miterleben, wie eine Holzmaske entsteht.

Nach so vielen Eindrücken mussten sie erst einmal eine Vesperpause mit selbst gebackenen Muffins und Saft einlegen. Mit vielen Informationen und einer kleinen Schnitzarbeit verabschiedeten sich die Kinder von Rösch, und ein erlebnisreicher Vormittag ging zu Ende.