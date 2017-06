Albstadt Wo die ganz neuen Chancen herkommen

"Ich kann die Gründer nur dazu ermutigen, den Verband der Fachvereinigung als branchenspezifische Plattform der Region zu nutzen, um gezielt passende textile Mittelstandsfirmen für Kooperationen in der Region zu finden", so Bandte. Startups seien in der Industrie "Pusher", also Beschleuniger, und die Textilindustrie sei heute eine Hightech-Branche.

Vier der Startup-Firmen stellten sich anschließend dem staunenden Publikum vor, allen voran Michael Krieger, der "MeetNow!", seine achte Firma, mit Benjamin Ruoff und Patrick Schneider gegründet und eine hohe Affinität zur Textilindustrie hat, wie er betonte. Mit acht Mitarbeitern war MeetNow! vor zwei Jahren eingezogen. Heute entwickeln 17 Mitarbeiter Apps um etwa Einbruchmeldeanlagen zu steuern, Rollstuhlsysteme der Tailfinger Firma Ulrich Alber zu konfigurieren oder den Vertrieb und das Marketing des Branchen-Riesen Groz-Beckert zu verbessern.

Marc Lebherz und Dominic Dinser haben mit "NoQ" ein digitales Warensicherungssystem entwickelt, das sich mittels App freischalten lässt. Einzelhändler können ihr Personal damit für ihre Stärke, die Beratung, einsetzen, während Kunden bequem per Smartphone bezahlen, die Warensicherung ausschalten und mit der Ware den Laden verlassen können.