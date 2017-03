Albstadt Wo der Winter richtig kunterbunt ist

Solche Sportgeräte gehörten auch zum Auftritt der Jungen von Lambert Maute. Nach dem Stemmen von Bänken ging es für die "Kastenspringer" auch über zwei Hindernisse hoch hinaus. In der Gruppe waren nach einer Werbeaktion in der Grundschule einige neue Gesichter zu sehen. Einheitlich in Schwarz gekleidet mit pinkfarbenen Hosenträgern und Handschuhen kamen die Jazztänzerinnen auf die Bühne. Sie begeisterten unter Leitung von Anja Uhlig und Ute Kovac mit dem Tanz "We got the Feeling".

Als nächste Gruppe kamen "Junge Damen", trainiert von Anja Uhlig, die zum Lied "Tanzen bei Tante Anja" Seilspringen praktizierten, und sie glänzten, trainiert von Ulrike Hölle, mit viel Energie. Erst kamen die Damen in schwarzen Kapuzen-Jacken zum Song "Power-Gang", dann in weißen Shirts zu ihrem zweiten Auftritt, der ebenso sehr begeisterte.

Sehr gut angekommen ist der Auftritt "Turnen und tanzen" der Mädchen II um Jule Lorenz auf Bodenmatten, ehe einige Mädchen der Gruppe einen weiteren, selbst eingeübten Tanz präsentierten. Seit 25 Jahren gibt es die "Jazzer", und ebenso lange wissen sie Jahr für Jahr mit ihren Darbietungen zu begeistern. Daher kamen sie am Sonntag zu einem zweiten Auftritt unter dem Motto "25 Years" – diesmal nicht im einheitlichen Look, sondern jede der Frauen trug ein Kostüm von Auftritten in diesem Vierteljahrhundert.

Zum Dank für die vielseitigen Darbietungen erhielten alle Übungsleiter ein Präsent von Roger Schwart.