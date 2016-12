Albstadt Wissenslücke schließt sich

Albstadt-Ebingen. Zunächst war es im großen Saal des Ebinger Rathauses daheim: Für das Heimatmuseum, 1926 dort eröffnet, war diese Lösung allerdings nicht von Dauer, denn als der Gemeinderat der neuen Stadt Albstadt 1975 einen größeren Sitzungssaal brauchte, war das Schicksal des Museums besiegelt: Es musste weichen.

So wanderten Teile davon in die städtische Galerie und in das Museum im Kräuterkasten. Dort fristete die stadtgeschichtliche Sammlung jedoch ein klägliches Dasein in verschiedenen Depots. Je länger es dauerte, desto mehr wurde der Mangel deutlich.

Deshalb gründeten engagierte Bürger 1992 einen Förderverein für das Ebinger Heimatmuseum und arbeiteten unermüdlich daran, dem Museum wieder eine Heimstatt zu verschaffen, was ihnen schließlich 1996 durch die Wiedereröffnung in der alten Schule im Spitalhof gelang.