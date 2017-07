Albstadt "Wir verkommen zum Dorf"

Besteht Aussicht, dass dieser Preis bezahlt wird? Die Mitglieder der Initiative hegen schwere Zweifel daran: 700 000 Euro seien im vergangenen Jahr in einen neuen MRT investiert worden, jeweils eine Million habe Landrat Günther-Martin Pauli in einem Schreiben an Initiative für 2017 und 2018 in Aussicht gestellt – "ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Stadtrat Philipp Kalenbach, "das reicht für den laufenden Betrieb, aber doch nicht für etwas, was das Prädikat Investition verdient".

Soll in Albstadt so lange auf Sparflamme gekocht werden, bis die Patienten von allein wegbleiben und vollendete Tatsachen geschaffen sind? Das ist Spekulation; keiner in der Bürgerinitiative kann das beweisen. Allerdings passt für ihre Mitglieder ins Bild, dass in Balingen das Postareal gekauft wurde, dass das Schwesternwohnheim abgerissen werden soll, dass die Statik des Klinikumbaus die Option offen lässt, noch ein Geschoss draufzusetzen. All das lege doch den Verdacht nah, dass auf Zeit gespielt werde, dass die Pläne für die grüne Wiese nur dem Anschein nach mit Verve betrieben, aber letztlich als unfinanzierbar angesehen würden – und dass am Tag, an dem man sie begrabe, Balingen bereit stehen werde, um in die Bresche zu springen. "Die dafür erforderlichen 100 Millionen Euro wird man dann schon finanziert bekommen", sagt Kasik.

Und Albstadt? Werde, wie schon nach der Berufsschulreform, mit leeren Händen dastehen. "Wir verkommen zum großen Provinzdorf." Es sei denn, so die Initiativmitglieder, Oberbürgermeister und Gemeinderat setzten sich geschlossen dagegen zur Wehr. "Es wird höchste Zeit."