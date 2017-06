Albstadt "Wir müssen uns Herausforderungen stellen"

Die Synode befasst sich unter anderem mit dem Zukunftsbild von Kirche.

"Die evangelisch-methodistische Kirche will sich den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen", betont Seiler. Dazu gehörten schlanke Strukturen ebenso wie eine kirchliche Arbeit, nah dran an den Menschen. "Die Beschäftigung mit dem Verkauf von Gemeindehäusern gehört ebenso dazu, wie die Tatsache, dass unsere Gemeinden bunter werden", umschreibt Pastor Seiler die Situation in der Region Zollernalb. So werden in vielen Gottesdiensten die wesentlichen Beiträge zweisprachig angeboten.

Am Sonntag, 25. Juni, bietet die evangelisch-methodistische Kirche eine Busfahrt zum Gemeindetag nach Heilbronn ab. Für die erwarteten 3000 Besucher ist dieser Tag der Abschluss der Synode.