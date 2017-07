Albstadt "Wir leisten damit Beitrag zur Integration"

Was für den Deutschen die Kirmes ist, das heißt bei den Türken "Kermes" – eben ein Volksfest mit Brauchtum. Und weil die Gemeinde die türkische Kultur präsentieren wollte, veranstaltete sie nun schon zum vierten Mal das "Kermesfest".

Lahmacun, Borek und Co.

"Herzlich willkommen": So lautete die Einladung auf Deutsch auf dem Banner, welches vor dem Festgelände aufgehängt war. Und willkommen war man im wahrsten Sinn des Wortes. "Türkische Küche – das ist ein Stück türkische Kultur. Und die wollen wir präsentieren", erklärte Davut Kahriman, Vorsitzender der Muslimischen Gemeinde Ebingen. An den Ständen duftete es verführerisch: Lahmacun, Borek, Künefe, Köfte oder Baklava. Klangen die Namen für deutsche Ohren auch recht fremd, so schmeckte doch alles vorzüglich. Schließlich gaben die 60 Helfer, die von Freitag bis Sonntag im Einsatz waren, alles.