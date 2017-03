Albstadt Winnetou auf einem Einhorn

Albstadt-Ebingen. Dabei zeigte der Jungkabarettist, dass er auf der Klaviatur von Sprache und Wortwitz ebenso gut spielen kann wie auf seinen Instrumenten, dem Piano, dem Cello und der Ukulele. Der Ton passt, musikalisch und verbal.

Manuel Holzner gibt nicht den rhetorischen Haudrauf, eher den geistreichen Plauderer. Und das 28-jährige Nachwuchstalent singt auch. Viele seiner Texte präsentiert er als Musikstücke, die bildkräftige Titel wie "Revolution im Altersheim", "Gnom aus Fantasialand" oder "Macht der Musik" tragen. Sie handeln von weiblichem Magerwahn, von Seniorenaufständen und Müttern, die alles dransetzen, damit ihre Kinder für immer Kinder bleiben – oder von Pferden, die der Macht des Wünschens erliegen und lieber Einhörner wären. "Doch stellen Sie sich mal Winnetou auf einem Einhorn vor!", führt Holzner den Gedanken ad absurdum. Und ja, dieses Bild lässt einen schon schmunzeln.

Holzners Qualität liegt in der feinen Ironie, die besonders in den psychologisch durchkomponierten Ansagen zu eher privat-menschlichen Themen zum Tragen kommt. Da arbeitet er mit der Macht der Vorstellungskraft des Hörers – das kann weit effektiver sein als Lachsalven am laufenden Meter zu produzieren.