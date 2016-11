Vito Colicchio ist sichtlich stolz auf sein neues Lokal, das er in der Ebinger Schmiechastraße eröffnet hat. Dabei ist die "Pizzeria Europa" nicht sein erstes. Ganze 32 Jahre Erfahrung hat Colicchio schon in der Selbstständigkeit: So hat er bereits zwei Cafés in Haigerloch und Zwiefalten geführt. In der neuen Bierbar und Pizzeria können die Gäste gemütlich Bier, Wein oder auch den typisch italienischen "Aperol" genießen. Die Pizza wird aus frischen Zutaten aus dem sonnigen Italien zubereitet. Er biete erstklassige Pizza zu günstigen Preisen, sagt Colicchio und macht deutlich, dass er den Vergleich zur Konkurrenz nicht zu scheut. Foto: Böhler