Albstadt Wildes Treiben im tiefen Urwald

Albstadt-Laufen. Für eine Woche geht es für die 17 Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren, die an den Ferienspielen in Laufen teilnehmen, in den Dschungel und in den Urwald. Dort wollen sie so manches Abenteuer erleben. So kämpften sie sich am ersten Tag in der Turn- und Festhalle durch eine Dschungellandschaft, für welche die sechs Betreuer des Turn- und Sportvereins verschiedene Geräte aufgebaut hatten. Nach den sportlichen Aktivitäten bastelten die Jungen und Mädchen Windlichter mit Dschungelmotiven.