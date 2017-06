Die unendliche Geschichte des wilden Parkens an verbotenen Stellen in Albstadt geht weiter: Den Gehweg vor der Hochschule muss eine Ebingerin, wenn sie mehrmals pro Woche dort vorbei läuft, immer öfter verlassen und auf der viel befahrenen Straße weitergehen, weil Autos dort bis zur Gehsteigkante parken (unten). Die ist so hoch, dass es für Personen im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen um so gefährlicher wird angesichts der Sturzgefahr. Auf Nachfrage bei der Verkehrsbehörde hat sie erfahren, dass erst geklärt werden müsse, wem der Gehsteig gehöre – der Hochschule oder der Stadt –, um dagegen vorgehen zu können, wie sie berichtet. Von einem Ebinger, der in der Museumsstraße seinen Roller parken wollte, stammt der Schnappschuss oben. Ein Autofahrer hat die komplette, als solche ausgewiesene Stellfläche für Zweiräder blockiert. Fotos: Ringle/Nölke