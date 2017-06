Albstadt Wilde Parker werden immer dreister

Garagenausfahrt? Macht nichts. Ein notorischer Falschparker macht es sich regelmäßig vor der Garage respektive der Anlieferzone eines Anwohners und Firmeninhabers bequem, obwohl dort Parkverbot herrscht und Schilder ausdrücklich dazu auffordern, den Bereich frei zu halten. Die Antworten, die der Anwohner dazu aus dem Rathaus bekommen hat, stimmen ihn freilich alles andere als erfreut. Ein großes X auf die Fläche zu malen – dafür gebe es keinen Grund, hatte ihm Oberbürgermeister Klaus Konzelmann im April mitgeteilt. Zum einen gelte in diesem Bereich bereits ein Parkverbot, zum anderen sei der Hauszugang gut erkenntlich und als solcher ausdrücklich gekennzeichnet.

Für den Anwohner ein schwacher Trost, zumal es unter den städtischen Mitarbeitern, die täglich unterwegs sind, um Knöllchen zu verteilen, Krankheitsfälle gegeben habe, wie Michael Röck, Pressesprecher der Stadt Albstadt, auf Nachfrage mitteilt. Zwar kümmere sich die Stadt, vor allem bei Wiederholungsfällen. Doch überall gleichzeitig könnten die Mitarbeiter eben nicht sein. Dass genau das nicht selten erforderlich wäre, ist Röck bewusst: Immer größer werde die Rücksichtslosigkeit wilder Parker – das ist ihm auch privat schon aufgefallen.

An Beispielen in der Innenstadt von Ebingen mangelt es bekanntlich nicht. Jüngster Trend ist es, die Rettungszufahrt am Ende des Landgrabens zuzuparken. Mehrere Poller sollen dort die Durchfahrt zur Fußgängerzone Marktstraße verhindern. Geöffnet werden können sie freilich von Besatzungen der Krankenwagen und Feuerwehrautos – was denen allerdings nichts nutzt, wenn zwei, manchmal sogar drei Autos die gesamte Zufahrt zuparken und die Fahrer sich in der Innenstadt aufhalten.