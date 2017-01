Albstadt Wilde Lust und Wettergrollen

Nur ein perfekt aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel vermag so überzeugend derartige Effekte und Stimmungen in teilweise rasantem Tempo zu vermitteln.

Dies galt auch und besonders für den zweiten, noch gewichtigeren Teil des Abends – auf dem Programm stand Beethovens spätes Streichquartett op. 131. An die 40 Minuten dauerte die höchst konzentrierte Interpretation des anspruchsvollen Werks, dessen erster Satz mit einer Fuge beginnt. Ruhig, getragen und ohne jede Effekthascherei führte das Kodály-Quartett sein Publikum in das Werk ein, ließ es an ihrem "ernsten Gespräch" teilhaben, das zu keinem Zeitpunkt routiniert wirkte, und machte die kunstvolle Komposition auf exemplarische Weise durchsichtig. Das an Kontrasten reiche Werk erschließt dem Zuhörer eine hochenergetische Gefühlswelt: "Wilde Lust, schmerzliche Klage, Liebesentzücken, höchste Wonne, Jammer, Rasen, Wollust und Leid; da zuckt es wie Blitze, Wetter grollen" – so beschreibt sie Richard Wagner.

Nach so viel Spannung gönnten die Künstler sich und den Hörern zunächst ein wenig Ruhe – als erste Zugabe spielten sie einen Quartettsatz des 16-jährigen Mozart. In der abschließenden Polka von Dimitri Schostakowitsch hingegen drückte sich noch einmal slawisches Temperament aus – das begeisterte Publikum bedankte sich mit großem Applaus.