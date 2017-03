Albstadt-Onstmettingen (mak). Was lange währt, wird endlich gut: Der Albstädter Gemeinderat hat die Sanierung der Onstmettinger Wiesenstraße einstimmig an die Balinger Firma Stumpp vergeben. Die Kosten betragen 730 000 Euro; die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitte aufgeteilt, die 2017 beziehungsweise 2018 auf dem Terminplan stehen – der erste erstreckt sich von der Nägele- bis zur Emil-Nolde-Straße, der zweite von der Emil-Nolde- bis zur Matthias-Grünewald-Straße. Parallel zu Straßenkörper und -belag werden auch die Kanäle erneuert. Der erste Bauabschnitt soll im April in Angegriff genommen werden, der zweite im Oktober 2018 abgeschlossen sein.