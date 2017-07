Albstadt Wieder Porsche-Nostalgie auf dem Tailfinger Degerfeld

"Die tolle Resonanz der vorigen Jahre hat uns angespornt, wieder im großen Stil dort einzulaufen", so der Vorsitzende Carsten Prochaska. Ramón Alexander Binder, beim Luftsportverein (LSV) Organisator des Porsche-Treffens, rechnet erneut mit zahlreichen Teilnehmern aus Baden-Württemberg. Innerhalb der Oldtimer-Fahrzeugshow mit Rundfahrt über die Alb, zu der mehrere hundert historische Automobile und Motorräder auf dem Flugplatz erwartet werden, gibt es einen eigenen Ausstellungsbereich für die Porsche-Fahrer. Zu sehen sind Modelle von 1965 bis Baujahr 1995 der Reihe 911, allesamt mit luftgekühlten Motoren, intern auch F- und G-Modell genannt.

Der Club wurde 2011 gegründet, hat nach eigenen Angaben rund 305 Mitglieder und gilt als der größte seiner Art im Dachverband der deutschen Porsche-Clubs. Die Mitglieder wollen dieses Mal die Möglichkeit bieten, im Rahmen einer Charity-Aktion einmal in einem alten Porsche mitzufahren. Mit Hilfe einer Spende an den Verein "Hilfe für kranke Kinder – Eine Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tübingen" wird über ein Losverfahren ein Platz in einem klassischen Porsche 911 vergeben.

Die Sportwagen-Fahrer freuen sich auch auf das Flugprogramm unter dem Motto "Propeller trifft Lüfterrad". Erstmals wünschen sich die Organisatoren, dass die Oldtimerbesitzer in zeitgenössischen Kleidung erscheinen, die zum Baujahr ihrer Sportwagen passt. Das Flugprogramm umfasst unter anderem die Royal Jordanian Falcons, die offizielle Kunstflug-Staffel der jordanischen Luftwaffe, das Cap-Ten-Team, alte Jagdmaschinen und eine Ju-52, in der Rundflüge gebucht werden können.