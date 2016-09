Albstadt Wieder mal zählt jeder Mausklick

In ihrer Bewerbung verweisen die Albstädter auf drei Projekte in der ostafrikanischen Stadt Bisoro, die sie in den vergangenen drei Jahren unterstützt haben: Gründung und Bau einer Berufsschule für die Ausbildung von je 30 Elektro- und Wasserinstallateuren – je zur Hälfte Mädchen und Jungen – , den Bau einer Berufsschule samt Internat für 60 junge Menschen und die Alphabetisierung von 2000 Frauen in Bisoro – zusätzlich zu der von 2500 Frauen, die bereits länger zurückliegt. Sollte die Bisoro-Initiative die 10 000 Euro gewinnen, würden sie den Betrag in die Erweiterung einer einzügigen Grundschule in Bisoro investieren, um einen weiteren Zug zu etablieren und den Klassenteiler von derzeit 90 Schülern zu halbieren.

Die Frist, in der Unterstützervoten abgegeben werden können, ist mittlerweile angelaufen; sie endet am 31. Oktober. Wer gewonnen hat, wird am 5. Dezember bei der festlichen Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben. Die ersten 30 dürfen übrigens an einem kostenlosen Weiterbildungsseminar in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement teilnehmen. Der Bisoro-Initiative sind 10 000 Euro allerdings lieber.