Meßstetten Wie Württemberg evangelisch wurde

Saat der Reformation ging zuerst in Reutlingen auf

So attraktiv diese Lehre war, vom Thesenanschlag 1517 bis zur Einführung der Reformation in Württemberg vergingen dennoch viele Jahre. Herzog Ulrich wurde wegen des Überfalls auf die freie Reichsstadt Reutlingen vom Schwäbischen Bund aus dem Land gejagt; fortan verwalteten es die erzkatholischen Habsburger. Doch gerade in Reutlingen hatte dank dem Wirken des Predigers Matthäus Alber schon 1521 die Reformation Fuß gefasst; das Abendmahl wurde in beiderlei Gestalt gefeiert. In Zürich trat Huldreich Zwingli als Reformator auf, der das Abendmahl eher als Ritual der Erinnerung auffasste und damit die Theologie in den oberdeutschen Städten beeinflusste. Unter dem Eindruck von Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" erhoben sich 1525 die Bauern; beim Aufstand übernahm der Oberdigisheimer Pfarrer und Meßstetter Kaplan Germanus Kopp eine führende Rolle. Die Bauern wurden jedoch durch Truchsess Georg von Waldburg, dem "Bauernjörg", vernichtend geschlagen und grausam bestraft.

Doch 1534 gelang es Herzog Ulrich mit Hilfe von Landgraf Philipp von Hessen, in der Schlacht bei Lauffen am Neckar, sein Herzogtum zurück zu erobern – und er war inzwischen evangelisch geworden und förderte die Reformation. Im nördlichen Landesteil wurde Erhard Schnepf, ein Anhäger Luthers, als Reformator eingesetzt, im südlichen Ambrosius Blarer, der Zwinglis Linie verfocht. Die Pfarrer wurden vor die Wahl gestellt, als evangelische im Amt zu bleiben oder zu gehen; durch Visitationen wurden die Gemeinden reformiert und zur Ausbildung der Theologen 1536 das Tübinger Stift eingerichtet. Die Klöster wurden zu Schulen – noch heute gibt es Seminare in Maulbronn und Blaubeuren.