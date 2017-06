Albstadt Wie wäre es mit einem Studentenwohnheim?

Der erste Blick des Maklers genügte den Verwaltungsrichtern freilich nicht; sie wollten es genauer wissen. Die Lage des Hauses finden sich nicht ganz so unattraktiv wie die Stadt Albstadt und ihre Gewährsleute; vielmehr könnten sie sich ein kleines Studentenwohnheim "Schlössle" ganz gut vorstellen. Selbst wenn man die Sanierungskosten mit 1,1 Millionen Euro ansetze, komme man auf einen – zugegebenermaßen kleinen – Ertragsüberschuss. Von wegen "unzumutbar".

Indes ist den Richtern bewusst, dass die Stadt die Nutzungs- und auch Verkaufsmöglichkeiten für das "Schlössle" schon deshalb nicht allzu akribisch geprüft hat, weil sie es weder nutzen noch verkaufen will, sondern eben abreißen: Sie wünscht – Argument zwei – freie Sicht und freie Bahn vor dem geplanten Parkhaus oder -deck Langwatte und empfindet den Riegel, den Tübingen dem Abbruch vorschiebt, als unzulässige Beschränkung ihrer Planungshoheit. Nichts da, sagen die Richter: Die Zahl der Parkplätze in der Ebinger Innenstadt sei prinzipiell auskömmlich; die Stadt habe mit ihren Parkplätzen weniger ein Quantitäts- als ein Qualitätsproblem, und auch darüber lasse sich streiten: So unzumutbar weit weg vom innerstädtischen Leben seien das Parkhaus am Bahnhof und der Parkplatz am Güterbahnhof auch wieder nicht. Im übrigen gebe es ja auch eine Planung "mit Schlössle" fürs Parkdeck Langwatte. Zugenäht seien Albstadts stadtplanerische Ärmel also nicht.

Fünf Unfälle in acht Jahren genügen den Richtern nicht

Drittes Argument: Unfallgefahr – die Vorfahrtslage und die ungünstigen Sichtverhältnisse im Kreuzungsbereich von Schütte, Grüngraben und Landgraben seien im hohen unfallträchtig, argumentiert die Stadt. Auch das sieht das Gericht anders: Zwar war diese Kreuzung immer wieder Besichtigungsobjekt von Verkehrsschauen, aber eben kein ausgewiesener Unfallschwerpunkt. Fünf geringfügige Unfälle in acht Jahren, so das Verwaltungsgericht, rechtfertigten es nicht, vom Grundsatz abzugehen, dass Kulturdenkmäler zu erhalten seien.

Bleibt noch ein vierter, eher marginaler Punkt: Kriminalitätsvorbeugung. Sollte das Parkdeck Langwatte je gebaut werden, dann soll es von überall einsehbar sein. Nach Ansicht des Gerichts wäre es das aber auch – mit Abstrichen – mit "Schlössle" im Blickfeld. Und als Brutstätte des Verbrechens könne man die Ebinger Innenstadt nicht bezeichnen.

Wie die Stadt sich zu diesen Argumenten verhalten will, ob sie etwa versuchen will, doch noch den Instanzenweg zu beschreiten, stand gestern noch nicht fest. Der Inhalt der Post aus Sigmaringen wird noch geprüft.