Albstadt Wie viele betrifft es?

Anders sähe die Lage entlang der geplanten Ortsumfahrung aus: Nach Angaben des Baubürgermeisters liegt kein einziges Haus in einem Streifen von bis zu 20 Meter südlich oder nördlich der so genannten Südtrasse. Im Abstand von bis zu 50 Metern wären zwei Gewerbebauten betroffen.

Betrachtet man die Zone mit bis zu 100 Metern Abstand, so fielen sieben Gewerbebauten, fünf Wohnhäuser, eine landwirtschaftliche Ansiedlung und ein Ferienhaus hinein. Unterschied zur Ortsdurchfahrt: An der Umgehungsstraße sind Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen – an der Ortsdurchfahrt sind sie nicht möglich.

Ein weiterer Aspekt ist der Vergleich zwischen dem Flächenverbrauch durch den Bau der Südtrasse und dem ungenutzten innerörtlichen Potenzial, das brach liegt. Sowohl Bauplätze als auch Häuser – darunter das frühere Gasthaus Krone, ein schöner Fachwerk-Bau – stehen leer. Ein Anwohner in zweiter Reihe hat ein leer stehendes Haus gekauft, um seinen Abriss zu verhindern: Es soll als "Lärmschutzbarriere" stehen bleiben, wie er gegenüber unserer Zeitung betonte, "zumal ich ohnehin schon frühs um 4 Uhr die Lastwagen höre".

Eine Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums Tübingen beginnt am Freitag, 16. September, um 19 Uhr in der Festhalle Lautlingen.