Albstadt "Wie soll es mit Pressian nur weitergehen?"

"Als ich ihn besucht habe, wog er nicht einmal mehr 30 Kilogramm", berichtet Müller, "und wir brauchen dringend ein Stützkorsett für ihn." Eine Albstädter Firma sei bereit, dieses kostengünstig zur Verfügung zu stellen und dem Jungen anzupassen. Trotz allem brauche die Bulgarienhilfe Geld – auch um Pressian im Falle eines drohenden Krankenhausaufenthaltes helfen zu können.

Die Verhältnisse, in denen der Junge lebe, beschreibt Müller als schlecht: Er gehöre einer Romafamilie an. Mit seiner alleinerziehenden Mutter und einem jüngeren Bruder lebe Pressian in einem "Uralthaus". Pressians Krankheit sei "einfach nicht aufzuhalten" und Müller weiß "einfach nicht, wie es mit dem Jungen weitergeht": Die Deformation der Wirbelsäule nehme immer weiter zu, und der Junge habe in der Zwischenzeit nicht einmal mehr die Kraft, einen Stift zu halten: "Dabei hat er immer so gerne gemalt."

Weitere Informationen: www.facebook.com/ Bulgarienhilfe-Albstadt-eV