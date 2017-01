Albstadt Wie solide ist ein Fischmarkt?

Albstadt-Ebingen. Das Problem und die Diskussion sind nicht gerade taufrisch: Maximal drei verkaufsoffene Sonntage dürfen in einer Gemeinde stattfinden, vorausgesetzt, es geht zeitgleich eine Großveranstaltung von "überregionaler Bedeutung" und Anziehungskraft über die Bühne.

Doch was ist das – eine Großveranstaltung von "überregionaler Bedeutung"? Die baden-württembergischen Gemeinden legen die fragliche Rechtsverordnung seit einem Jahrzehnt recht großzügig aus, so dass gelegentlich der Eindruck entstehen konnte, nicht der Hund "Großevent" wackle mit dem Schwanz "verkaufsoffener Sonntag", sondern der Schwanz mit dem Hund. Der Einzelhandel, so wurde und wird auch in Albstadt argumentiert, brauche in Zeiten, da nicht mehr eingekauft, sondern "geshoppt" werde, wenigstens zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr, wenn er sich gegen die Konkurrenz in der Nachbarschaft und vor allem im Internet behaupten wolle.

Was hat die Ebinger Geschäftsleute dann auf einmal aufgescheucht? Im November 2015 erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die "überregionale Veranstaltung" gewisse Bedingungen erfüllen müsse: Sie dürfe nicht aus dem Nichts entstanden sein, sie müsse per se mindestens ebenso viel Publikum anziehen wie die offenen Geschäfte, und sie müsse in angemessener Nähe zu diesen Geschäften über die Bühne gehen. Dem "Laissez-faire" wird dadurch ein Riegel vorgeschoben – vorausgesetzt, es findet sich ein Kläger, der den Richter anruft. In Stuttgart und in Sindelfingen ist das 2016 geschehen: Die "Allianz gegen den verkaufsoffenen Sonntag", der neben den Kirchen und dem DGB auch ver.di angehört, zwang die Stuttgarter zum Verzicht.