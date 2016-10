Albstadt Wie sieht die Marke "Albstadt" aus?

Albstadt. Das Problem, dass Albstadt Touristen, Unternehmen, Fachkräften, Studenten, solventen Kunden und nicht zuletzt den eigenen Bürgern einiges zu bieten hätte, dass die Welt davon aber zu wenig weiß, ist alt – schon vor 20 Jahren versuchten Stadtverwaltung und Gemeinderat Imagekampagnen auf den Weg zu bringen, später wurde die Stadtmarketing-Gesellschaft "Albstadt Komma" gegründet, die sich ohne große Fortune an Lösungen und Projekten versuchte, bis sie, von wenigen betrauert, Ende 2010 +verschied. Vor der Kommunalwahl 2014 brachte speziell die CDU das Thema wieder aufs Tapet. Jetzt ist die Stadt so weit – und bittet die Bürger um ihre Unterstützung.

Die Vorarbeiten haben in den vergangenen Monaten die Ludwigsburger Agentur "Château Louis" – Assoziationen mit Weingütern im Borde­lais führen hier in die Irre – und mehrere Arbeitskreise geleistet: In einem saßen die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen, in den anderen Albstädter Kulturschaffende, Verwaltungsmitarbeiter, Hochschulstudenten und weitere Stadträte. Sie alle sollten Albstadts spezifische Qualitäten eruieren, Bausteine eines Markenkerns "Albstadt" sozusagen. Die Bürgerbefragung ist in diesem Zusammenhang mehr als nur das Pünktchen auf dem "i": Wer, wenn nicht die Albstädter selbst, soll wissen, wo Albstadts wahre Stärken liegen?

Möglichst viele sollen mitmachen