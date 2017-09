Albstadt Wie neu und jetzt viel heller

Albstadt-Tailfingen. Wie so oft fing alles an einer Stelle an: Die Holzdecke der Langenwand-Turnhalle musste saniert werden. Eines kam zum anderen, und ehe sich Baubürgermeister Udo Hollauer und sein Team im Dezernat drei versahen, mussten sie ein Gesamtkonzept für die Sanierung der Halle aufstellen, die laut Hollauer "einer der größten Energiefresser" der Stadt war.

Was vor allem an der Warmluftheizung lag, die nun durch eine Deckenstrahlheizung ersetzt ist. Außerdem wurde die Beleuchtung auf stromsparende LED umgestellt, und nicht zuletzt gibt es nun Lichtkuppeln im bisher begrünten Dach sowie bodentiefe und wandhohe Glaselemente in den Beton-Seitenwänden.

Dass die gesamte Halle energetisch auf dem neuesten Stand ist nach der mehr als einjährigen Sanierung: selbstredend. 2,2 Millionen Euro hat sich die Stadt das kosten lassen.