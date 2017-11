Albstadt Wie Meinung gemacht wird

Albstadt-Tailfingen. Warum werden wir zwar richtig, aber nie gut genug informiert? Was müssen Leser, Hörer, Zuschauer über Medien wissen? Wie verbessert das Internet die Lage – und verschlimmert sie zugleich? Was ist zu tun in Zeiten von Fake-News, Lügen und Propaganda? Die ZDF-"heute"-Moderatorin Petra Gerster und ihr Mann Christian Nürnberger sind für ihr neues Buch in den Maschinenraum der Medien gestiegen, haben die Innereien der Meinungsmaschine bloßgelegt und ergründet, wie sie funktioniert.

Bei den Albstädter Literaturtagen erzählen sie am Freitag, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr im Thalia Theater in Tailfingen aus eigenem Erleben, wie Informationen gemacht werden, und warum die Kluft zwischen der Wirklichkeit und ihrer Abbildung in den Medien unvermeidlich ist. Dabei stellen sie unbequeme Fragen: Wie unabhängig ist, wer unter der Aufsicht von Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Verbänden steht? Oder dem Druck privater Verleger, deren politischen Absichten und deren Renditezielen ausgesetzt ist? Wer berichtet noch objektiv, wer will eher belehren, manipulieren oder erziehen?

Mit scharfem Blick beschreiben die beiden Autoren die Meinungsmacher von heute, analysieren, wer welche Informationen liefert, und wem die Menschen noch vertrauen können.