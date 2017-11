Albstadt Wie lange sprudeln die Steuern?

Wofür? Zunächst einmal werden die Schulden weiter abgebaut: von 31,3 auf 29,4 Millionen Euro. Viel Geld fließt in die Bildung: Wenn auch die "Schäuble-Milliarden" für Schulsanierung und die "Wanka-Milliarden" für die digitale Ausstattung vom Bund noch nicht abrufbar seien, so Reger, wolle die Stadt doch "jetzt Zukunftsfähigkeit schaffen" – und investiert: 1,9 Millionen ins Schulzentrum Tailfingen mit Zusammenlegung von Fachklassenräumen, wobei 153 000 Euro an Zuschüssen erwartet werden. Für 1,6 Millionen Euro soll die Schalksburg- zur Ganztagesschule werden – 137 000 Euro sind bewilligt. Dazu gibt’s 150 000 Euro aus dem Ausgleichsstock für beide Vorhaben.

Für den laufenden Betrieb fließen 7,6 Millionen Euro in die Kindergärten – 5473 Euro je Kind, 6,6 Millionen Euro in die Schulen. Für Baumaßnahmen kommen eine Million Euro bei den Kitas und 2,8 Millionen Euro bei Schulen hinzu. Außerdem zahlt die Stadt mehr an Kirchengemeinden und andere Träger, weil auch für diese die Kosten steigen. Wie lange sich die 13 Prozent Elternbeitrag – das Land gibt 20 Prozent vor – noch halten lassen, weiß Reger deshalb nicht. Für die Sanierung und Neuausrichtung der Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth sind nach 375 000 Euro in diesem Jahr 195 000 Euro im nächsten eingeplant.

Die Gesamtkosten von 4,3 Millionen für den Bau des Seminargebäudes der Hochschule werden 2018 mit 2,8 Millionen teilfinanziert. 260 000 Euro fließen in die Technologiewerkstatt, eine Million in die Technologiefabrik.