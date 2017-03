Albstadt Wie Gesundheit bei Kindern Schule macht

Albstadt-Ebingen. "Impulse: Gesund lernen – Kinder gemeinsam stark machen" lautet das Thema im nächsten Vortrag der Reihe "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" am Montag, 13. März, ab 16.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Ebingen. Wer kennt das nicht? Kinder sind lustlos, frustriert, überfordert. Lei­stungsdruck und Freizeitstress bestimmen ihr Leben. Was Eltern dagegen tun und in der Familie sowie in Bildungseinrichtungen eine gesundheitsfördernde Atmosphäre schaffen können, die diesen Stresssituationen entgegen wirkt, weiß Peter Paulus, Professor für Psychologie am Institut für Psychologie der Leuphana Universität Lüneburg. Er zeigt Ansatzpunkte, was Eltern und Vertreter von Bildungseinrichtungen tun können, damit Kinder und Jugendliche gut durch diese Zeit kommen, gesund aufwachsen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert und in ihren sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Kompetenzen gestärkt werden. Nach dem Impulsvortrag "Gesunde Schüler – mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln" ist Zeit zum Dialog mit Experten verschiedener Beratungsstellen. Lokale Projekte aus verschiedenen Institutionen werden vorgestellt. Eingeladen sind Eltern, Erzieher und Lehrer sowie alle sonstigen Interessierten.