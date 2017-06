Richtiggehend nostalgisch war der Nachmittag, den die Jahrgänger 1939 aus Truchtelfingen beim Zuckerbäcker in Enslingen erlebten. Wer erinnert sich noch an die Bombole-Gläser im Tante-Emmal-Laden? In Truchtelfingen gab es nach dem Krieg noch fünf solcher Läden und für einen Pfennig konnte man sich ein rotes Bonbon kaufen. Wie diese seinerzeit hergestellt wurden, führte der Zuckerbäcker den Jahrgängern in launiger Weise vor. Aber auch die roten Zuckerhasen aus jener Zeit weckten bei der Vorführung Erinnerungen. Fazit: Es war ein toller Nachmittag, der den Teilnehmern "Nostalgie pur" bot. Foto: Briel