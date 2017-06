Fußgängerzone? Manche Autofahrer halten die entsprechenden Hinweisschilder offenbar nur für einen Vorschlag, eine freundliche Empfehlung ohne Gebotscharakter. Wer in der Unteren Vorstadt in Ebingen lebt oder arbeitet, kann ein Lied davon singen, wie der Anlieger, der diese beiden Fotos dort geschossen hat. Ein Falschparker blockiert gleich eine ganze Wendeplatte, die das Ende des für Autos erlaubten Bereichs markiert, der andere parkt gleich mitten in der Fußgängerzone. Fotos: Heck