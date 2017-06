Albstadt Wie der Horizont weit wird

Ihre Kollegen in Boston hätten damals gewettet, was die Deutsche im Chemielabor wohl verändern würde, berichtete sie verschmitzt. Tatsächlich habe sie den Vorschlag gemacht, die Chemikalien alphabetisch zu ordnen, wie ordentliche Deutsche das eben tun. Volltreffer!

Auch auf ihr Zusammentreffen mit einem Shoah-Überlebenden bei einem Abendessen in Polen ging sie ein – eine der eindrücklichsten Erfahrungen ihres Lebens.

"Wer lernt, die eigene und die andere Kultur wertzuschätzen, wird tolerant für eine offene Gesellschaft", betonte Mühldorfer und fügte mit einem Seitenhieb in Richtung der angloamerikanischen Welt hinzu: "Das ist die beste Antwort auf den Isolationismus."

Das unterstrich auch Conny Bast, die sich mit großem persönlichen Engagement für die Studierenden aus dem Ausland und jene, die ein Auslandssemeter einlegen, kümmert. Was die Rektorin nicht eigens betonen musste: Basts Appell an Studierende wie Lehrende, einmal über Grenzen zu gehen, fiel mitreißend aus.

Die afrikanischen Studierenden, die anschließend ihren Kontinent – jenseits dessen, was aus dem Fernsehen bekannt ist – vorstellten, haben diesen Schritt gewagt. Und dafür viel auf sich, viel Unterstützung von Familie und Freunden in Anspruch genommen, wie sie betonten. Sie gingen auf die Bildungswege in ihren Ländern – nach englischem oder französischem Vorbild – ebenso ein wie auf die Landwirtschaft, von der 80 Prozent der Menschen lebten. Und zum Teil nicht leben könnten: etwa wegen des Einflusses großer Nahrungsmittelkonzerne.

Schmeckt gut und hilft gegen Kinderarbeit

Für alle, die gegen Kinderarbeit und Flüchtlingsströme seien, hatten die Afrikaner einen Tipp, wie man ihren Landsleuten zu einem besseren Leben verhelfen und dabei noch genießen könne: durch den Kauf fair gehandelten Kaffees und fair gehandelter Schokolade. "Wir reden von Kinderausbeutung und vergessen dabei, warum Kinder eingesetzt werden." (Wir werden noch berichten.)