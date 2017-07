Albstadt Wie Bildung heute gelingen kann

Für Ingeborg Mühldorfer gehört zur Bildung, "dass ein Mensch sich in der Welt zurechtfindet, nicht alles hinnimmt und nachfragt". Aus einem Fehler – sie nannte das Beispiel eines Nobelpreisträgers – könne eine neue Entdeckung werden, wenn man intelligent genug sei, daraus etwas zu machen. "Die Kinder, mit denen wir arbeiten, können etwas, und wenn wir ihnen etwas zutrauen, findet auch Bildung statt", so Karin Dengler. Dass in Kindergärten und Schulen wieder mehr gesungen werde – Schwarz berichtete vom Erfolg des Caruso-Projekts in Ebingen – ist für Hanke auch ein Mehrwert für Sprachfähigkeit. Umfassende Bildung und Offenheit, darüber waren sich alle einig, sei außerdem ein Weg zu besserem Sozialverhalten.

Natürlich hat es Tradition, zum Bike-Marathon zu gehen und abends noch zum Feiern und Reden zu bleiben. Dass aber so gar keiner von der Stadtverwaltung, kein Bürgermeisterstellvertreter, niemand vom Kulturamt oder wenigstens ein Stadtrat den Weg zum Symposium "organ@school2017" gefunden hat, ist mehr als peinlich. Weder für die Arbeiten der Schüler, die diese am Freitag präsentierten, noch für die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion am Samstag, ja noch nicht einmal für die in jeder Hinsicht außergewöhnliche Kunst-, Kultur- und Orgelnacht hat sich die Stadt interessiert, obwohl dort einige der besten Kirchenmusiker des Landes aktiv waren. Bemerkenswert: Genau der Wert von Kultur für ganzheitliche Bildung war Thema der Diskussion. Da hätte es einigen gut zu Gesicht gestanden, mal reinzuhören. Und nicht nur Radfahrern zuzuschauen.